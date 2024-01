Bank First National Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bank First im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bank First. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,25 liegt Bank First über dem Branchendurchschnitt (4 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 15,58 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bank First-Aktie hat einen Wert von 93. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (49,93). Der RSI25 liegt bei 49,93, was bedeutet, dass Bank First hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bank First.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamisch verändernde Kennzahl. Bank First liegt mit einer Dividendenrendite von 1,47 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 138,81, wodurch sich eine Differenz von -137,34 Prozent zur Bank First-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.