Bank First National Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Bank First hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 25,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 1,72 Prozent, was bedeutet, dass Bank First eine Outperformance von +23,66 Prozent erzielt hat. Auch im "Finanzen"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite von 14,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11,05 Prozent im letzten Jahr. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bank First-Aktie der letzten 200 Handelstage 79,67 USD betrug, während der aktuelle Kurs bei 83,5 USD liegt, was einer Abweichung von +4,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (84,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Bank First investieren, können bei einer Dividendenrendite von 1,47 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 137,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken erzielen. Dadurch fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Auf fundamentaler Ebene ist Bank First im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) unserer Meinung nach überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,25 gehandelt, was einem Abstand von 4 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,6 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.