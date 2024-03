Bank Central Asia Tbk löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Central Asia Tbk":

Die Bank Central Asia Pt hat eine Dividendenrendite von 2,4 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,94 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Stimmungsbild bei Bank Central Asia Pt hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Bewertung als "Gut".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Central Asia Pt bei 24,68, was über dem Branchendurchschnitt von 14,93 liegt. Auf dieser Basis wird das Unternehmen als überbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank Central Asia Pt bei 0,53 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,61 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +15,09 Prozent und zum GD50 +8,93 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.