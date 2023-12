Bank Central Asia Tbk Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Central Asia Pt liegt aktuell bei 22,93, was 94 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie als durchschnittlich eingestuft wird, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird festgestellt, dass die Bank Central Asia Pt-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl beim 7-Tage-RSI (44,19 Punkte) als auch beim 25-Tage-RSI (47,83 Punkte). Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Investoren, die in die Aktie von Bank Central Asia Pt investieren, können bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,47 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 7,58 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken erzielen. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Sollten Bank Central Asia Tbk Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Bank Central Asia Tbk jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bank Central Asia Tbk-Analyse.

Bank Central Asia Tbk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...