Bank Central Asia Tbk Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Bank Central Asia Pt-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 36,92 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bank Central Asia Pt-Aktie derzeit auf 0,53 EUR, was genau dem aktuellen Kurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,51 EUR, was einem Abstand von +3,92 Prozent entspricht und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Central Asia Pt einen Wert von 23 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 12 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Bank Central Asia Pt mit einer Dividendenrendite von 2,47 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,62 %) niedriger. Die Differenz von 2,15 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für die Bank Central Asia Pt-Aktie basierend auf verschiedenen finanziellen Kennzahlen und Indikatoren.