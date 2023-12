Bank Central Asia Tbk Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen wurde bei Bank Central Asia Pt eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 23,82 und liegt damit 97 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 12 im Bereich Handelsbanken. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Bank Central Asia Pt in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden.

Die Dividendenrendite von Bank Central Asia Pt liegt derzeit bei 2,47 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,67 % im Bereich Handelsbanken. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.