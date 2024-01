BankNordik P/F Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Banknordik P-f-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 153,26 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 165 DKK liegt, was einer Abweichung von +7,66 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 161,93 DKK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +1,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Banknordik P-f-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Banknordik P-f ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Banknordik P-f-Aktie beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Banknordik P-f-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.