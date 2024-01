BankFinancial Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI betrachtet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für die Bankfinancial-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 70,21, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 34,2, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt, und in Summe zu einem Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bankfinancial-Aktie. Über die letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert 8,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,11 USD liegt, was einem Unterschied von +17,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage (9,23 USD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs (+9,53 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bankfinancial-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse betrachtet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie. Mit einem KGV von 11,99 liegt Bankfinancial unter dem Durchschnitt der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" von 15, was einer Differenz von 22 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" zeigt sich, dass die Rendite von Bankfinancial mit 1,93 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche (mittlere Rendite von 1,98 Prozent) liegt die Aktie mit 0,05 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.