BankFinancial Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bankfinancial. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI 52,17 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 50,39 im neutralen Bereich. Insgesamt wird Bankfinancial also als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Dividendenrendite von Bankfinancial liegt derzeit bei 3,93 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,85 %. Mit einer Differenz von 134,92 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bankfinancial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 8,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,26 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Bankfinancial in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance mit einer Überperformance von 13,1 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.