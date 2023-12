Bank7 Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 24,2 USD, während der Aktienkurs bei 25,84 USD liegt, was einer Abweichung von +6,78 Prozent entspricht. Dies wird als positive Bewertung gewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 22,96 USD, was einer Abweichung von +12,54 Prozent entspricht. Auch dies wird als positiv eingestuft, und insgesamt ist die Aktie daher als "Gut" zu bewerten.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Bank derzeit bei 3,82 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Für die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt die Dividendenrendite 138,15, was einer Differenz von -134,33 Prozent zur Bank-Aktie entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Bank positiv sind. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche erzielte die Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,69 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,45 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,76 Prozent für die Bank. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Bank 7,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Bank in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.