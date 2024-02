Bank7 Aktie: Grund zur Freude?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen die Bank in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge schließt, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. In den Diskussionen wurden vor allem neutrale Themen rund um die Bank angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in Bezug auf die Bank. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält die Bank in diesen Punkten ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bank wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bank weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 42,44 keine überkauften oder überverkauften Signale. Insgesamt erhält die Bank daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Bank mit einer Ausschüttung von 3,07 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (139,02 %) niedriger, mit einer Differenz von 135,95 Prozentpunkten. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.