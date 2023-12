Bank7 Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Environment":

Die technische Analyse der Bank-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 24,18 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 27,27 USD liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +12,78 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (23,93 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +13,96 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Bank-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank-Aktie beträgt 71,69, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtbild und einer Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bank-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf dieser Basis.

Abschließend zeigt sich, dass die Dividende der Bank bei 3,82 % liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung von 138,51 % jedoch niedriger ausfällt, mit einer Differenz von 134,69 Prozentpunkten. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Bank-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der Dividende.