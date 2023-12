Bango Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Vergleich des Aktienkurses von Bango mit anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie zeigt eine Rendite von 2,65 Prozent, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der Software-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -7,05 Prozent, während Bango eine deutlich höhere Rendite von 9,7 Prozent verzeichnet. Diese beeindruckende Leistung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Bango liegt bei 190,62 GBP, was eine neutrale Einstufung ergibt. Der Aktienkurs liegt bei 194 GBP und damit 1,77 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 175,34 GBP, was einer Differenz von +10,64 Prozent entspricht und ein gutes Signal für die Bango-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bango beträgt 68,42 Punkte und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen "Neutral"-Wert von 32,52 Punkten. Insgesamt wird Bango daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Bango ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 734,53 auf, was deutlich über dem Durchschnitt der Branche liegt. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV, aber der genaue Abstand von 589 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 106 zeigt, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.