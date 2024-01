Bango Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Bango-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut" zu, so unsere Einschätzung. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bango-Aktie derzeit bei 188,69 GBP. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 189 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,16 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 181,22 GBP liegt. Dies entspricht einer Differenz von +4,29 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume also eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Bango-Aktie derzeit 88,1, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Bango-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,65 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -8,92 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +11,57 Prozent im Branchenvergleich für Bango bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Bango 10,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.