Bango Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktie von Bango bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche 13,15 Prozentpunkte niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite des Unternehmens niedriger ausfällt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bango liegt bei 734, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 106,71 als überbewertet angesehen wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 191,92 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 195 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 174,51 GBP, was eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie von Bango eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Bango somit in verschiedenen Bewertungskategorien unterschiedliche Einschätzungen, von "Schlecht" bis "Gut".

