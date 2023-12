Bangkok Bank Public Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich der Bangkok Bank Pcl war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Bangkok Bank Pcl daher eine "Neutral"-Einschätzung von Seiten der Redaktion.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern. Für die Bangkok Bank Pcl wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bangkok Bank Pcl-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 36, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,33 keine Über- oder Unterbewertung des Wertpapiers an. Somit erhält die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Bangkok Bank Pcl als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle KGV bei 7 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.