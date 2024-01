Bangkok Bank Public Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Bangkok Bank Pcl-Aktie hat einen Wert von 73, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der 7-Tage-RSI von 53,51 auf 25-Tage-Basis betrachtet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Bangkok Bank Pcl.

Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,16 im Vergleich zum Branchen-KGV von 15,6. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Bangkok Bank Pcl derzeit eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,97 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Bangkok Bank Pcl eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für Bangkok Bank Pcl eine "Schlecht"-Rating nach dem RSI, eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf Sentiment und Buzz.