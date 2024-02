Bang & Olufsen Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Aktie von Bang & Olufsen A- wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 96,19 liegt die Aktie insgesamt 146 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der bei 39,08 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Bang & Olufsen A-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 52,63 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,26 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für Bang & Olufsen A- in diesem Punkt führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Bang & Olufsen A-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,89 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 9,54 DKK liegt, was einer Abweichung von -3,54 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Bang & Olufsen A-Aktie sowohl aus fundamentaler, technischer als auch aus sentimentaler Sicht gemischte Bewertungen mit überwiegend neutralen Einschätzungen.