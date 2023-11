Bandwidth Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die technische Analyse der Bandwidth-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 13,42 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,14 USD, was einem Unterschied von -16,99 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (11,19 USD) wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-0,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielte die Bandwidth-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,26 Prozent, was 95,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 84,12 Prozent, und Bandwidth liegt aktuell 130,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Bandwidth-Aktie eine geringere Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden. Dies entspricht einem Unterschied von 13,52 Prozentpunkten und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bandwidth-Aktie ein "Neutral"-Titel ist. Der RSI7-Wert liegt bei 70,1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während der RSI25-Wert bei 42,42 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators für die Bandwidth-Aktie.