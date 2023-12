Bandwidth Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Nach Analyse der Kommentare und Befunde zu Bandwidth in sozialen Medien haben unsere Analysten überwiegend positive Reaktionen festgestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Bandwidth in den sozialen Medien behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie von Bandwidth im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,26 Prozent erzielt, was 55,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 79,13 Prozent, wobei Bandwidth aktuell 125,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktieneinschätzung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Kontext zeigte die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung von Bandwidth führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bandwidth-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,91) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Bandwidth daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.