Bandwidth Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Bandwidth bietet derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 7,87 Prozentpunkten erzielen können. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bandwidth-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (35,64) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Bandwidth bei -22,03 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -3,35 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bandwidth eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Bandwidth von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.