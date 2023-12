Bandwidth Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Bandwidth verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,32 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Unterperformance von 53,19 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 86,96 Prozent, wobei Bandwidth aktuell 129,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Bandwidth über einen längeren Zeitraum eine schwache Aktivität im Netz verzeichnet. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Bandwidth, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, liegt bei 0 Prozent, was 9,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher ebenfalls als "Schlecht".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 22,8 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 59 Prozent entspricht, weshalb auch hier eine positive Einschätzung mit "Gut" erfolgt. Keine neuen Analystenupdates liegen jedoch aus dem letzten Monat vor.