Bandwidth Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Bandwidth-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der Relative Strength Index (RSI) der Bandwidth liegt bei 46, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält die Bandwidth-Aktie daher die Einstufung "Neutral" in Bezug auf den RSI. In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt. In der technischen Analyse wird die Bandwidth-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie über den Trendsignalen GD200 und GD50 liegt. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung als "Gut".

