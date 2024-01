Bandwidth Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktienkurse von Bandwidth lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die Bandbreite der Meinungen in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Bandwidth diskutiert. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bandwidth-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Bandwidth beträgt 48,12, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 37,57 liegt und daher auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bandwidth-Aktie aktuell bei 664,03 liegt und damit 1846 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Bandwidth als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 2 neutral und keine negativ. Es liegen keine neuen Analystenbewertungen aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 22,8 USD, was einer Erwartung von 65,7 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".