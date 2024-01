Bando Chemical Industries Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bando Chemical Industries. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie der Bando Chemical Industries als Neutral-Titel betrachtet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Kennziffern zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Bando Chemical Industries-Aktie beträgt 19,38, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 42,33 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Bando Chemical Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1410,25 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt somit deutlich darüber bei 1656 JPY (Unterschied +17,43 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1546,14 JPY) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+7,11 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Bando Chemical Industries-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Bando Chemical Industries-Aktie ein "Neutral"-Rating.