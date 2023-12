Bando Chemical Industries Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Bando Chemical Industries liegt bei 45,83, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 beträgt 54 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Die Bando Chemical Industries notiert derzeit 0,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +11,57 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Bando Chemical Industries-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Bando Chemical Industries ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung.