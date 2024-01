Bando Chemical Industries Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Bando Chemical Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1410,25 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 1656 JPY lag, was einer positiven Abweichung von +17,43 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1546,14 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs von +7,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bando Chemical Industries-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das allgemeine Interesse rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bando Chemical Industries weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Auch das Anleger-Sentiment wird untersucht, wobei festgestellt wird, dass weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bando Chemical Industries, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bando Chemical Industries liegt bei 19,38, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 für die Bando Chemical Industries liegt bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".