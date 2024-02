Bancorp Inc (The) Aktie: Der Knaller!

Die Bancorp Inc-the schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Differenz von 138,55 Prozentpunkten (0 % gegenüber 138,55 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Bancorp Inc-the in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,05 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,86 Prozent im Branchenvergleich für Bancorp Inc-the, da ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,8 Prozent gefallen sind. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,29 Prozent im letzten Jahr, wobei die Bancorp Inc-the um 16,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für die Bancorp Inc-the wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bancorp Inc-the aktuell mit dem Wert 24,3 im Relative Strength-Index überverkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 37, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".

