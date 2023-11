Bancolombia-Anleger wird’s freuen!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Bancolombia beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 11,95 Prozent und liegt mit 7,58 Prozent über dem Mittelwert von 4,37 Prozent. Die Dividendenpolitik der Bancolombia erhält daher von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Bancolombia-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 32, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 33,81 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Bancolombia.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bancolombia bei 28,16 USD liegt, was einer Entfernung von +6,34 Prozent vom GD200 (26,48 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 26,36 USD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +6,83 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Bancolombia-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bancolombia mit einem Wert von 3,58 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 14,82. Dies führt zu einer Unterbewertung von 76 Prozent im Vergleich zur Branche "Handelsbanken". Auf dieser Grundlage stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.