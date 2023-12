Bancolombia Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Bancolombia eine Performance von 23,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -4,45 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +27,49 Prozent darstellt. Darüber hinaus verzeichnete der "Finanzen"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 4,84 Prozent im letzten Jahr, wobei Bancolombia 18,2 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird Bancolombia in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bancolombia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 26,56 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 29,12 USD liegt, was einer Abweichung von +9,64 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 26,62 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,39 Prozent darüber. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bancolombia in den letzten Wochen. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Bancolombia unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf insgesamt 1 Bewertung der letzten zwölf Monate für die Bancolombia-Aktie ergibt eine durchschnittliche "Neutral"-Bewertung. Von den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 28,6 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (29,12 USD) ausgehend um -1,79 Prozent fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Neutral". Insgesamt erhält Bancolombia von den Analysten ein "Neutral"-Rating.