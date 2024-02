Bancolombia Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bancolombia-Aktie liegt mit 4,3 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bancolombia-Aktie beträgt 55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 55,97 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Bancolombia basierend auf dem RSI.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Bancolombia-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren keine Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28,6 USD, was einem Abwärtspotenzial von -9,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bancolombia-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf Sentiment und Buzz.