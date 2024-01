Banco do Brasil Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Für Banco Do Brasil wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 43,55 Punkte eingestuft, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,87, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Banco Do Brasil in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigt an 12 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden.

Die aktuelle Dividendenrendite für Banco Do Brasil beträgt 1,27 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Do Brasil-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +18,88 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einer Abweichung von +8,01 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Somit erhält die Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

