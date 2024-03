Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Banco Del Bajio diskutiert, was das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. An zwei Tagen war die Stimmung grün und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen haben sich die Anleger hauptsächlich für positive Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat. Somit erhält Banco Del Bajio auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Banco Del Bajio derzeit 4, was eine negative Differenz von -1,16 Prozent zum Branchendurchschnitt ergibt. Daher erhalten sie von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Banco Del Bajio liegt bei 56,53, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Banco Del Bajio.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Del Bajio-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 57,04 MXN lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 64,3 MXN, was einen Unterschied von +12,73 Prozent darstellt und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 63,86 MXN auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Banco Del Bajio also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.