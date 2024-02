Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Banco Del Bajio liegt bei 7,01, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" von 9 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Del Bajio derzeit bei 56,64 MXN verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 66,52 MXN, was einen Abstand von +17,44 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Kurs mit 62,04 MXN um +7,22 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "gut"-Signal.

Was die Dividende betrifft, schüttet Banco Del Bajio eine Rendite von 4,14 % aus, was 0,77 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,92 %. Dies führt zu einer Einstufung als "neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Banco Del Bajio diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Banco Del Bajio daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "gut" bewertet.