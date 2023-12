Banco de Chile Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzung von Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat Banco De Chile eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Banco De Chile insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung neutral ist. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -9,01 Prozent, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Banco De Chile daher eine neutrale Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Banco De Chile beträgt derzeit 10, was zu einer negativen Differenz von -127,81 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Banco De Chile eine schlechte Bewertung.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Banco De Chile derzeit +6,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig guten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als gut eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9,75 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als gut eingeschätzt.

