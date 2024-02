Banco de Chile Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral. Der RSI der Banco De Chile liegt bei 32,82, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 36,88 und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie somit als "neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Banco De Chile deuten auf eine positivere Stimmung und Bewertung des Unternehmens hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Banco De Chile von Analysten insgesamt mit 0 "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht" bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 21 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 23,6 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -11,02 Prozent prognostiziert, was als "schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Banco De Chile im letzten Jahr eine Rendite von 20,64 Prozent erzielt, was 17,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,03 Prozent, und Banco De Chile liegt aktuell 22,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.