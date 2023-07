Banco Santander Chile löst Jubelsturm aus!

Der Kurs der Aktie Banco Santander Chile steht am 04.07.2023, 23:50 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 18.9 USD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

Die Aussichten für Banco Santander Chile haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,52 Prozent und liegt damit 2,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 4,34). Die Banco Santander Chile-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Banco Santander Chile. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Banco Santander Chile mit einem Wert von 10,37 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 14,71 , womit sich ein Abstand von 30 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

