Banco Santander Chile, ist immer für eine Überraschung gut!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Banco Santander Chile als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Banco Santander Chile-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,18 und ein Wert für den RSI25 von 38,21, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Analysten haben der Aktie der Banco Santander Chile in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Einstufung gegeben. Das mittlere Kursziel liegt bei 18,9 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 19,59 USD eine erwartete Kursentwicklung von -3,52 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Banco Santander Chile in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem Gesamtrating als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln das Signal wider, dass die Meinungen rund um die Aktie insgesamt positiv ausfallen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Banco Santander Chile bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.