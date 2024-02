Banco Santander Chile Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Aktienkurs von Banco Santander Chile erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,25 Prozent, was im Vergleich zum Finanzsektor 25,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, und die Aktie von Banco Santander Chile liegt aktuell 30,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,86 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,18 USD liegt, was einer Abweichung von +7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 19 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,21 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Banco Santander Chile-Aktie ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Anlegerstimmung zeigt sich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Banco Santander Chile, mit zwei positiven und vier negativen Tagen sowie acht Tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, weshalb Banco Santander Chile von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating erhält.

Abschließend zeigt die Relative Strength Index (RSI) Analyse, dass die Banco Santander Chile-Aktie kurzfristig als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 38,55, was darauf hinweist, dass Banco Santander Chile weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.