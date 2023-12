Banco Santander Chile Aktie: Pleite oder Chance?

Die Analysten haben ihre langfristige Meinung zur Banco Santander Chile-Aktie abgegeben und diese als "Neutral" eingestuft. Bisher liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wurde auf 18,9 USD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -1,2 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit bei 19,13 USD steht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 18,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 19,13 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,46 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 18,63 USD, was einen Abstand von +2,68 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Banco Santander Chile-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 36,7 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 86,34 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,85, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Banco Santander Chile-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

