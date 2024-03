Banco Santander Chile Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Banco Santander Chile-Aktie voraussichtlich eine neutrale Bewertung erhalten, mit einem Kursziel von 18,9 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von -2,58 Prozent bedeuten, basierend auf dem aktuellen Preis von 19,4 USD. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Banco Santander Chile ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt hat sich ebenfalls mit den positiven Themen rund um die Aktie beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In technischer Hinsicht erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, basierend auf dem 200-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,4 USD, was einem Unterschied von +2,43 Prozent entspricht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Banco Santander Chile derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.