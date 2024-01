Banco Santander Chile Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Die Banco Santander Chile hat laut Analysten eine schlechte Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 7 liegt. Dies entspricht einer negativen Differenz von -131,4 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie bei 19,49 USD bewertet, was einer Entfernung von +4,22 Prozent vom GD200 (18,7 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 18,75 USD, was einer Entfernung von +3,95 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs der Banco Santander Chile als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Banco Santander Chile 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden die Aktien der Banco Santander Chile von Analysten mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 18,9 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -3,03 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Banco Santander Chile.