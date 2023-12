Banco Santander Chile Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Wallbox NV":

Die Stimmung und das Interesse an Banco Santander Chile haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, wie aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervorgeht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Banco Santander Chile-Aktie liegt bei 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 33,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ergibt daher ein "Gut"-Rating für Banco Santander Chile.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banco Santander Chile bei 18,69, was über dem Branchendurchschnitt von 15,94 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Analysten bewerten die Banco Santander Chile-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 18,9 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotential von -6,9 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Banco Santander Chile eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.