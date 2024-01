Banco Santander Brasil Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Banco Santander Brasil-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Banco Santander Brasil-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Banco Santander Brasil. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für das Wertpapier beträgt 5,6 USD. Dies bedeutet ein mögliches Abwärtspotential von -10,26 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 6,24 USD. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet. Alles in allem erhält Banco Santander Brasil somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 67,24 zeigt, dass die Banco Santander Brasil weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Banco Santander Brasil bei 10,44, was unter dem Branchendurchschnitt (33 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen KGV-Wert von 15,6 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Ebenso wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Banco Santander Brasil in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

