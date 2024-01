Banco Santander Brasil Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Banco Santander Brasil-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken eine niedrigere Dividendenrendite von 0,32 % auf, was einer Differenz von 138,66 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Banco Santander Brasil eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,55 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Performance mit 1,67 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung für die Banco Santander Brasil-Aktie ergibt ein "Neutral"-Rating, basierend auf insgesamt 2 Bewertungen, von denen eine neutral und eine schlecht ausfiel. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,6 USD, was einem Abwärtspotenzial von -10,26 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Banco Santander Brasil-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.