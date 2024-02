Banco Santander Brasil Aktie: Jetzt ist alles möglich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banco Santander Brasil beträgt derzeit 10,69, was 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In den letzten 12 Monaten hat Banco Santander Brasil eine Performance von 16,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +16,84 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite jedoch 151637,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment hat sich die Stimmung für Banco Santander Brasil in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben Banco Santander Brasil in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,6 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -0,71 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.