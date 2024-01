Banco Santander Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit keinen deutlichen Richtungsausschlägen in der Kommunikation. Jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Banco Santander gesprochen. Dementsprechend wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 2 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne versprechen. Für Banco Santander wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 72,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass Banco Santander überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Banco Santander weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Banco Santander-Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Für Banco Santander hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Banco Santander somit als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Banco Santander derzeit bei 3,6705 EUR, was -3,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.