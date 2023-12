Banco Santander Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Banco Santander liegt der RSI7 aktuell bei 58,88 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 44,61, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 3,47 EUR, während die Aktie selbst bei 3,808 EUR notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,74 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,69 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Banco Santander somit eine Gesamtnote von "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in Bezug auf Banco Santander. Aufgrund dessen erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Banco Santander in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, jedoch insgesamt eine positive Einschätzung erhält.