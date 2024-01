Banco Santander Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Die technische Analyse der Banco Santander-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,48 EUR verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 3,8535 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,71 EUR, was einer Differenz von +3,87 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Banco Santander eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass die Aktie von Banco Santander in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen hervorgerufen hat. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für die Banco Santander-Aktie zeigt, dass sie aktuell mit einem Wert von 26,36 überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25-Wert von 44 zeigt hingegen, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".