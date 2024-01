Banco Santander Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Banco Santander diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Banco Santander. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Banco Santander liegt bei 79,29, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 62,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Santander-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,51 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,7175 EUR liegt. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Banco Santander-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark ansteigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.